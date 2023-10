Dr Gabin Tchaou réélu SG du SYNARES

Le Syndicat Autonome de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (SYNARES) a procédé, vendredi 27 octobre 2023, au renouvellement de son Bureau exécutif. C’est à l’issue du 4ème Congrès ordinaire du SYNARES.

Gabin Ahognisso Tchaou a été réélu Secrétaire Général du Syndicat Autonome de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (SYNARES) pour un mandat de 3 ans. C’est à l’issue du 4ème Congrès ordinaire du SYNARES tenu, vendredi 27 octobre 2023, à l’amphithéâtre Etisalat de l’Université d’Abomey-Calavi, sous le thème : « Pour un renouveau du mouvement syndical universitaire et la reconquête des acquis démocratiques et sociaux mis à mal par le pouvoir de la rupture, consolidons et élargissons les bases du Synares ».

Le Congrès a connu la participation du Secrétaire général de la CSTB, du représentant FéSEN/ CSTB, du représentant du SNES, des responsables des syndicats du personnel administratif technique et de services.

Le Rapport moral, le Rapport d’activité et le Rapport financier ont été adoptés à l’unanimité des congressistes.

Une plate-forme revendicative actualisée a été élaborée pour servir de support des combats à venir.

« Des motions ont été prises par rapport : aux élections professionnelles sectorielles dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique où, contre les textes, le MESRS veut imposer le mode de vote électronique. Les congressistes appellent à dénoncer la fraude par vote électronique qui se profile à l’horizon ; à la participation du SYNARES à ces élections sous sa propre bannière sans alliance. Tous ceux qui voudront aller à ces élections sous sa direction seront les bienvenus », a indiqué le communiqué final du Congrès.

M. M.

LE NOUVEAU BUREAU EXECUTIF DU SYNARES

Secrétaire Général : Gabin Ahognisso TCHAOU

Secrétaire Général Adjoint chargé des Affaires Sociales : Cyr Gervais ETENE

Secrétaire Général Adjoint chargé du Genre et de l’Ethique : Ariane DJOSSOU SEGLA

Secrétaire chargé des relations avec les partenaires et les organisations de la société civile : Imorou OUOROU BARRE FOUSSENI

Secrétaire Administratif chargé de l’Organisation : A. Akindélé AKIBOU

Secrétaire Administratif Adjoint chargé de l’Organisation : Djafarou ABDOULAYE

Secrétaire à l’Information, à l’Education et à la Recherche Scientifique : Yessoufou AKIMI

Secrétaire Adjoint à l’Information, à l’Education et à la Recherche Scientifique : Abdel Aziz OSSENI

Secrétaire chargé des affaires juridiques : Sylvestre DJOUAMON

Trésorière Générale : Cyrille TCHAKPA

Trésorier Général Adjoint : Florence GBESSOH

Conseillers

Moustapha SANNI

Clément BABALOLA

Commissaire aux comptes

K. V. Dominique DAGBELOU

Louis FAGBOHOUN

