Dr Alphonse da Silva et l’Office du Bac primés

Le Directeur de l’Office du Baccalauréat (OB), Dr Alphonse da Silva et des cadres de l’Office qu’il dirige ont été primés lors d’une cérémonie organisée à Porto-Novo, samedi 13 septembre 2025, par la Fédération des mouvements et associations de groupes œuvrant pour la paix, la médiation, l’unité nationale et le vivre ensemble (FENAMAG).

Le Baccalauréat béninois est devenu un label reconnu dans la sous-région et à l’international. Et ce, en raison de la modernisation qui la caractérise. La Fédération des mouvements et associations de groupes œuvrant pour la paix, la médiation, l’unité nationale et le vivre ensemble, émerveillée par les prouesses innovantes de l’Office du Bac, a honoré les responsables lors d’une cérémonie à Porto-Novo le week-end dernier.

Une distinction spéciale a été décernée au Dr Alphonse da Silva, directeur de l’Office du Bac.

Le directeur des affaires financières (DAF), le directeur des systèmes d’information (DSI), et la secrétaire particulière et d’autres cadres ont reçu la distinction décernée à l’Office du Bac.

