mercredi, 17 septembre 2025 -

6900 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Organisation de l’examen du Baccalauréat au Bénin

Dr Alphonse da Silva et l’Office du Bac primés




Le Directeur de l’Office du Baccalauréat (OB), Dr Alphonse da Silva et des cadres de l’Office qu’il dirige ont été primés lors d’une cérémonie organisée à Porto-Novo, samedi 13 septembre 2025, par la Fédération des mouvements et associations de groupes œuvrant pour la paix, la médiation, l’unité nationale et le vivre ensemble (FENAMAG).

Le Baccalauréat béninois est devenu un label reconnu dans la sous-région et à l’international. Et ce, en raison de la modernisation qui la caractérise. La Fédération des mouvements et associations de groupes œuvrant pour la paix, la médiation, l’unité nationale et le vivre ensemble, émerveillée par les prouesses innovantes de l’Office du Bac, a honoré les responsables lors d’une cérémonie à Porto-Novo le week-end dernier.
Une distinction spéciale a été décernée au Dr Alphonse da Silva, directeur de l’Office du Bac.
Le directeur des affaires financières (DAF), le directeur des systèmes d’information (DSI), et la secrétaire particulière et d’autres cadres ont reçu la distinction décernée à l’Office du Bac.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Lycée Pierre Manoël accrédité au programme ‘’Bourses de vie‘’


17 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Lycée international Pierre Manoël de Cotonou fait désormais partie (…)
Lire la suite

Conditions pour être un établissement privé de renommée internationale


17 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le décret présidentiel n°2025-483 du 30 juillet 2025 fixe les (…)
Lire la suite

L’État offre désormais des ‘’Bourses de vie’’ aux meilleurs au CEP et BEPC


16 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un nouveau décret fixe les conditions et modalités d’octroi de bourses (…)
Lire la suite

Les bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à l’UNSTIM


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Liste des nouveaux bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à (…)
Lire la suite

Les bénéficiaires de bourses pleines à l’UP


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Liste des étudiants bénéficiaires de bourses pleines à l’Université de (…)
Lire la suite

Listes des bacheliers bénéficiaires de bourses d’excellence


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

Peu d’affluence devant les stands de fournitures à Cotonou


12 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
A quelques jours de la rentrée 2025-2026, les revendeurs d’articles (…)
Lire la suite

Liste des AME du secondaire déployés dans l’Alibori


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
769 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été mis à disposition (…)
Lire la suite

1062 AME déployés dans l’Atacora au titre de 2025-2026


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
1062 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été mutés dans le (…)
Lire la suite

Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire


11 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
190.800 élèves du primaire entament l’année scolaire 2025-2026 avec un (…)
Lire la suite

Candidatures retenues pour le test de recrutement de 250 assistants de (…)


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministère du travail et de la fonction publique a publié la liste (…)
Lire la suite

Plus de 1,5 milliard FCFA déjà débloqués pour les écoles


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À quelques jours de la rentrée des classes, le gouvernement a réuni, ce (…)
Lire la suite

Les frais d’attestation BAC à payer en ligne avant lundi


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La distribution des attestations de BAC, session de juin 2025, démarre (…)
Lire la suite

2.319 postes à pourvoir pour les AME du primaire


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un test de sélection pour recruter des Aspirants au Métier d’Enseignant (…)
Lire la suite

Des apprenants en stage dans les hôtels de haut standing


28 août 2025 par Marc Mensah
La ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation (…)
Lire la suite

Le choix des filières débute le 25 août pour les bacheliers


22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La plateforme de recueil des choix de filières est ouverte aux nouveaux (…)
Lire la suite

La HAAC rappelle les règles aux annonceurs et diffuseurs


22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a (…)
Lire la suite

Plus de 50 conseillers pédagogiques déployés


22 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministère des enseignements maternel et primaire à travers une note (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires