Obsèques à Abomey

Dr Aho Édouard inhumé samedi 8 novembre




Le Directeur adjoint de l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM), Dr Aho Édouard, sera inhumé samedi 08 novembre 2025 à Abomey.

Rappelé à Dieu le 2 octobre 2025 au CNHU Hubert K. Maga de Cotonou, dans sa 70ᵉ année, Aho Edouard, Docteur ès sciences économiques, sera conduit à sa dernière demeure samedi prochain.
Selon le programme, les obsèques se dérouleront du 3 au 8 novembre 2025.
Un hommage lui sera rendu jeudi 6 novembre à l’Université d’Abomey-Calavi. Une messe corps présent aura lieu vendredi à 9h à l’église Sainte Bakhita de Calavi.
L’inhumation interviendra le 8 novembre à 9h dans l’intimité familiale, à la maison feu Capitaine Félix Aho.

Ancien Directeur départemental de l’Enseignement primaire et secondaire de l’Atlantique et du Littoral, Directeur adjoint de l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM) et Inspecteur général au ministère de la Réforme administrative et institutionnelle, Dr Aho Édouard a également siégé à l’Observatoire de lutte contre la corruption (OLC) et à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

