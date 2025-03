Douaniers et policiers arrêtés pour sortie frauduleuse de produits tropicaux

Plusieurs agents de douane en service au poste de contrôle de Kassouala, situé à la frontière entre le Bénin et le Nigéria, dans la commune de Tchaourou, ont été interpellés la semaine écoulée pour une affaire de sortie frauduleuse de produits tropicaux. Des fonctionnaires de police impliqués dans cette affaire ont été également mis aux arrêts.

Informé de la sortie récurrente de produits tropicaux via le poste de contrôle de douane à Kassouala, dans la zone frontalière entre le Bénin et le Nigéria, commune de Tchaourou, le chef du bureau de surveillance du territoire douanier accompagné d’une équipe de douaniers et d’officiers de police a effectué une descente inopinée le mercredi 5 mars 2025. Sur les lieux, le constat est alarmant.

Contrairement aux textes en vigueur, ces fonctionnaires de douane et de police ont approuvé la sortie frauduleuse de 16 camions remplis de produits tropicaux, notamment le cajou, le soja, et le karité. Aussitôt, le chef du bureau de surveillance du territoire douanier ordonne l’arrestation du chef de poste et de 5 autres de ses collaborateurs. Deux autres douaniers permissionnaires le jour de l’opération, ont été convoqués à la Brigade économique et financière (BEF).

Selon des sources concordantes, 6 autres agents de police ont été arrêtés au cours de l’opération. Les mis en cause, apprend-on, n’auraient pas de téléphones portables. L’autre fait qui suscite beaucoup l’attention, est cet incendie qui s’est déclaré mystérieusement au moment de leur interpellation, consumant plusieurs pièces à conviction. Soumis à l’interrogatoire, ils seront bientôt présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour répondre de leurs actes.

F. A. A.

10 mars 2025 par ,