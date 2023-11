Dorothée SOSSA élevé au rang de Grand officier de l’ordre national

Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Dorothée SOSSA a reçu une distinction ce vendredi 10 novembre 2023. Il a été élevé au rang de Grand officier de l’ordre national du Bénin.

La vice-présidente de la République, Mariam Chabi TALATA a reçu le professeur Dorothée SOSSA dans l’ordre national du Bénin ce vendredi 10 novembre. Le président de la haute juridiction a été élevé au rang de Grand officier de l’ordre national du Bénin. Au cours de la cérémonie de distinction, la grande chancelière de l’ordre national du Bénin du Bénin a vanté les mérites du récipiendaire. Dorothée SOSSA selon Mariam Chabi TALATA, est un homme dont « l’impact des bonnes œuvres et l’effet des actes méritoires s’étendent au-delà des limites de notre pays ». « Vous êtes aujourd’hui dans votre domaine, un monument, une doctrine », a-t-elle rappelé formulant le vœu que d’autres étoiles aussi lumineuses, aussi brillantes que lui émergent dans le pays.

« La cérémonie de ce jour m’offre une tribune pour relever, rappeler et souligner, très brièvement, que, d’une branche de droit spécifique, le droit de la Constitution, l’évidence a fini par faire saisir que tous les droits trouvent leur fondement dans la Constitution faisant du Droit constitutionnel le Droit des Droits : il dépasse très largement aujourd’hui le droit public en insérant dans son cœur les droits fondamentaux », après avoir exprimé ses remerciements à sa famille, et aux bonnes volontés qui ont honoré de leur présence, la cérémonie de distinction.

11 novembre 2023 par ,