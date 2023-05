Don d’une table d’accouchement par la Fondation de Moov Africa

A l’occasion de ses 10 ans au service des communautés béninoises, la Fondation de Moov Africa était à la maternité de l’hôpital St Jean de Dieu de Boko, à N’Dali, ce mardi 2 mai. C’est pour procéder, en guise de don, à la remise d’une table d’accouchement flambant neuve et de dernière génération.

Par Nazaire TAHOUE

La Fondation de Moov Africa est soucieuse de l’amélioration des conditions de travail des sages-femmes et d’accouchement des parturientes à la maternité de l’hôpital St Jean de Dieu de Boko, à N’Dali. Dans le cadre de la célébration de ses 10 ans et profitant également de sa présence sur le 18e Tour cycliste du Bénin, elle leur a fait don, ce mardi 2 mai, d’une table d’accouchement.

« Depuis 10 ans, la Fondation de Moov Africa travaille pour l’amélioration des conditions de vie des couches sociales les plus vulnérables au Bénin. A son actif, on compte de nombreuses réalisations majeures dans divers domaines comme la santé, l’éducation, l’autonomisation des femmes, l’insertion des personnes handicapées, le sport et l’environnement », a rappelé sa représentante, Aurore Houngbédji. « Cette fois-ci, nous avons décidé d’être avec les femmes. Si elles ne sont pas épanouies, il n’y aura pas de développement », fait-elle observer. « Nous vous avons apporté cette table d’accouchement. Toutes les fois et chaque fois, quand l’occasion se présentera, nous serons avec vous », a-t-elle poursuivi.

Au nom de ses collègues, puis appréciant l’utilité de l’acte posé, la responsable de la maternité, Françoise Guéhou, a témoigné sa reconnaissance à l’opérateur de téléphonie mobile Moov Africa Bénin et sa Fondation. « La maternité de l’hôpital St Jean de Dieu de Boko qui désormais est un hôpital de zone n’a que 22 lits, mais reçoit en moyenne 43 femmes à hospitaliser par jour. Ce qui fait que nous avons un taux d’occupation de lits au-delà de 175%. Donc, il n’est pas rare qu’on cherche de lits aux femmes, au niveau des autres services, pour pouvoir les garder. Nous gardons donc nos mains encore tendues, attendant toujours votre appui », va indiquer à sa suite le médecin chef, Morelle Capo-Chichi. Elle a ensuite souhaité longue vie à Moov Africa, puis a invité les populations à faire confiance à ses produits.

Au nombre des parturientes présentes, dames Baké A. et Aziza O. ont également tenu à remercier la Fondation Moov Africa, pour son geste qui vise à leur permettre d’accoucher dans de meilleures conditions.

Le directeur de l’hôpital, Dr Jean Agbégbanou, s’est quant à lui réjouit de constater que la Fondation Moov Africa a tenu sa promesse. « Par rapport aux problèmes auxquels l’hôpital est confronté, nous gardons encore nos mains bien tendues pour en recevoir davantage. Actuellement, nous avons un projet de construction d’un nouveau bloc pour notre maternité, parce que le service est devenu très restreint », a-t-il exprimé comme doléance. Il a promis qu’un bon usage sera fait du matériel dont la maternité était déjà dans le besoin et qui est arrivé à point normé.

L’hôpital St Jean de Dieu de Boko est un hôpital catholique. Outre confessionnel et privé, il est également devenu public depuis quelque temps. Il dessert les communes de Parakou et de N’Dali.

