Djimon Hounsou remporte le prix du meilleur film documentaire

Le Béninois-américain Djimon Hounsou a remporté le prix du meilleur film documentaire avec ‘’In search of Voodoo : Roots to Heaven’’ au Haïti International Film Festival 2020.

Réalisé et produit par Djimon Hounsou, ‘’In search of Voodoo : Roots to Heaven’’ en français « À la recherche du vaudou : les racines du paradis » est un long métrage de 66 minutes qui raconte l’histoire du Vodoun.

Le documentaire est à la fois un voyage personnel, culturel et spirituel capturant les contes vibrants du vaudou de l’Afrique de l’Ouest et du fils préféré du Bénin.

C’est un film qui met en « lumière ce mode de vie déformé et diabolisé dans la culture occidentale depuis de nombreuses années ».

Le tournage a été fait au Bénin (son pays d’origine) au Togo et en Amérique Latine. Le tournage et la réalisation ont duré quatre années.

Grâce à ce film l’acteur réalisateur et mannequin béninois Djimon Hounsou a été récompensé au festival international de Film Haïti.

18 septembre 2020 par