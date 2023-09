Dix-Neuf Volontaires du Corps de la Paix Prêtent Serment

Dix-Neuf Volontaires du Corps de la Paix des Etats-Unis ont prêté serment en présence de l’Ambassadeur des Etats-Unis Brian Shukan, et du Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères Eric Zinsou, le jeudi 7 septembre 2023 à la résidence de l’Ambassadeur.

Ces nouveaux Volontaires viennent de terminer une formation linguistique, technique et culturelle de 12 semaines et prendront officiellement service dans les jours qui viennent, auprès de leurs Homologues Béninois pour travailler dans les programmes prioritaires suivants :

• l’Enseignement de la Langue Anglaise ;

• l’Agriculture Durable ; et

• la Santé Communautaire en Milieu Rural .

Les Volontaires répartis dans les différentes régions du Bénin interviendront dans les domaines de l’Agriculture, de l’Enseignement et de la Santé. Le choix des domaines d’intervention est opéré sur la base des besoins exprimés par le Gouvernement du Bénin, tandis que les affectations dans les villages sont effectuées par le Corps de la Paix de concert avec les services techniques de tutelle et les autorités locales.

C’est aussi l’occasion pour l’agence de célébrer 55 ans de coopération avec les communautés béninoises. En effet, après la signature d’un protocole d’accord entre les deux Etats en 1967, les premiers Volontaires ont foulé le sol Béninois en février 1968. Depuis, 2.315 Volontaires ont servi dans ce beau pays.

Le Corps de la Paix au Bénin a aussi lancé cette année un nouveau modèle de service dans la mise en œuvre du Partenariat qui le lie au Gouvernement du Bénin. Cette approche met au centre les partenaires nationaux ainsi que les priorités locales y compris celle des communautés dans lesquelles vivent les Volontaires. L’exemple des Stagiaires Américains et leurs partenaires de travail, tous aspirants au métier d’Enseignant et spécialisés dans l’enseignement de la langue anglaise est très éloquent. Ainsi, les Stagiaires et les aspirants au métier d’Enseignant, en plus d’être formés ensemble pendant cinq semaines aux techniques d’enseignement de la langue anglaise, et à la gestion de la classe, ont appris et utilisé une approche qui respecte l’équité genre et met en exergue la discipline positive.

À propos du Corps de la Paix : Depuis que le Président John F. Kennedy a créé le Corps de la Paix par décret le 1er mars 1961, plus de 240.000 Américains ont servi dans 142 pays d’accueil. Aujourd’hui, 8.073 volontaires travaillent avec des communautés locales dans les domaines de l’agriculture, du développement économique communautaire, de l’éducation, de l’environnement, de la santé et de la promotion de la jeunesse. Les volontaires du Corps de la Paix doivent être des citoyens américains et être âgés d’au moins 18 ans. Leur service est d’une durée de 27 mois et la mission de l’agence est de promouvoir la paix dans le monde, l’amitié et la compréhension entre les Américains et les citoyens d’autres pays. Pour plus d’informations, visitez le site www.peacecorps.gov et suivez-nous sur Facebook et Instagram.

