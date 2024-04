Divers travaux à réaliser dans la commune de Bantè

Le gouvernement béninois a annoncé ce mercredi 03 avril 2024, en Conseil des ministres, la réalisation de divers travaux dans la commune de Bantè, département des Collines.

Le gouvernement a autorisé des missions de maîtrise d’œuvre complète pour la réalisation de divers travaux dans la commune de Bantè. Selon le Conseil des ministres, « les missions à exécuter concernent les études techniques, le contrôle et la surveillance des travaux de voirie et assainissement, de réhabilitation des routes en terre, ainsi que de réhabilitation des marchés de Bantè-centre, Gouka et Pira ».

L’objectif poursuivi, informe le gouvernement, est d’accélérer le développement de la commune à travers la disponibilité et la fonctionnalité d’un minimum d’infrastructures socio-économiques et communautaires de qualité (eau potable, électricité, centres de santé, infrastructures marchandes). Il est également question de bâtir un cadre de vie sain et résilient notamment en termes de voirie, d’assainissement et de connectivité.

