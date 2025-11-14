vendredi, 14 novembre 2025 -

Office du Baccalauréat

Distribution itinérante de diplômes aux bacheliers de 2022




L’Office du Baccalauréat organise, du 24 au 29 novembre 2025, une campagne de distribution spéciale itinérante de diplômes au profit des bacheliers de la session de juin 2022.

Les diplômes des bacheliers de la session de juin 2022 sont disponibles, a informé le Directeur général de l’Office du Baccalauréat dans un communiqué publié le 13 novembre.

« A cet effet, une campagne spéciale de distribution spéciale itinérante sera organisée du lundi 24 novembre au vendredi 29 novembre 2025. Les équipes de l’Office se déploieront dans les universités publiques et certains établissements d’enseignement supérieur des communes suivantes : Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, Djougou, Kétou, Abomey, Lokossa, Natitingou et Dassa-Zoumé », a précisé le DOB.

Alphonse da Silva invite les bacheliers à effectuer les formalités de demande du diplôme sur la plateforme www.service.bac.bj

Le DOB rappelle également aux « bacheliers des autres années jusqu’en 2024 qu’ils peuvent faire une demande de diplôme ou d’autres actes depuis leur lieu de résidence ». Les documents demandés, peuvent être envoyés par voie postale, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Bénin.
M. M.

LIRE LE COMMUNIQUE DU DOB

14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




