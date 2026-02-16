Distribution de paniers alimentaires à l’Université d’Abomey-Calavi

L’Ambassade des Émirats arabes unis près la République du Bénin a supervisé l’organisation et la distribution de paniers alimentaires dans le cadre du projet « Iftar du jeûneur » à l’occasion du mois sacré de Ramadan. La cérémonie s’est déroulée, lundi 16 février 2026, à Université d’Abomey-Calavi.

Cette initiative a été réalisée en partenariat avec l’Association caritative de Charjah, mise en œuvre par l’Organisation du Travail pour les Services Humanitaires (ASHU), et coordonnée avec l’Institut de langue arabe et de culture islamique, l’Université d’Abomey-Calavi ainsi que l’Union des étudiants musulmans de la République du Bénin.

Une centaine de paniers alimentaires contenant des produits de première nécessité ont été distribués au profit des étudiants et des familles démunies, dans une démarche reflétant la solidité des relations fraternelles entre les deux pays et leur engagement à renforcer la coopération humanitaire.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’approche humanitaire constante des Émirats arabes unis, visant à soutenir les communautés locales et à répondre aux besoins des catégories les plus vulnérables, en particulier durant le mois béni de Ramadan.

Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude pour ce geste généreux, saluant le rôle humanitaire joué par les Émirats arabes unis au Bénin.

Les responsables universitaires et l’Union des étudiants musulmans ont souligné que cette action incarne les valeurs de solidarité et de fraternité et contribue au renforcement des liens de coopération humanitaire entre les Émirats et le Bénin.

