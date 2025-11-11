Distinction honorifique à Dakar (Sénégal)

Dr. Kpadonou Armand AIDJO reçoit le titre de Docteur Honoris Causa, le 19 novembre 2025, à Dakar, au Sénégal. Cette distinction sera attribuée au fondateur de la plateforme panafricaine AKA-eLibrary par l’Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA) pour son engagement en faveur de la recherche scientifique, de l’innovation et de la valorisation des jeunes chercheurs africains.

L’Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA) va attribuer le titre de Docteur Honoris Causa au fondateur de la plateforme panafricaine AKA-eLibrary. Ce titre honorifique sera attribué le 19 novembre, à Dakar, au Dr. Kpadonou Armand AIDJO pour son engagement en faveur de la recherche scientifique, de l’innovation et de la valorisation des jeunes chercheurs africains.

Déjà, en 2023, sa plateforme AKA-eLibrary a été récompensée à Paris (France) à la Semaine Africaine des Solutions comme meilleure initiative numérique de l’enseignement supérieur en Afrique.

« Ces reconnaissances sont le fruit d’un parcours fondé sur la rigueur, le travail acharné – même quand personne n’y croit –, la passion et la foi en la jeunesse africaine. Ces distinctions traduisent avant tout un travail collectif et une vision panafricaine : celle de faire de la recherche un véritable levier de transformation durable et générationnelle. », souligne le récipiendaire.

Selon le fondateur de la plateforme AKA-eLibrary, le Bénin a réalisé des progrès notables dans la digitalisation de ses services publics et la création d’institutions dédiées à une éducation connectée.

Cependant, il existe encore un écart entre le numérique administratif et le numérique scientifique. « Nos chercheurs manquent souvent d’outils collaboratifs, de bases de données ouvertes et de financements pour publier leurs travaux. Beaucoup n’ont pas accès à des bibliothèques numériques, certains ferment tôt, et leurs conditions de travail ne leur permettent pas de se concentrer comme ils le souhaiteraient. C’est précisément pour combler ce vide qu’est née AKA-eLibrary : une plateforme destinée à démocratiser l’accès à la connaissance, mutualiser les ressources et connecter les chercheurs africains au reste du monde. », explique M. AIDJO.

Il se réjouit de l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes chercheurs, développeurs et ingénieurs africains. « Beaucoup conçoivent des solutions d’intelligence artificielle pour la santé, l’éducation, la justice ou encore des plateformes de données ouvertes. Au sein d’AKA-eLibrary, nous les accompagnons à travers des webinaires, des programmes certifiants et des partenariats universitaires. », explique le chercher. « L’innovation ne vient plus seulement des grandes entreprises : elle jaillit aussi du génie et de la créativité de la jeunesse scientifique africaine. Notre jeunesse est bel et bien éveillée. », ajoute-il.

« J’ai commencé par des recherches en droit et en gouvernance numérique, tout en accompagnant mes aînés dans leurs travaux de recherche ; cela m’a beaucoup appris. Ensuite, j’ai fondé FREE-EBOOKS LAWS, une petite communauté d’une cinquantaine de membres, devenue aujourd’hui AKA-eLibrary, forte de milliers de chercheurs. J’ai toujours cherché à transformer la recherche en impact concret, en créant des ponts entre universités, institutions publiques et secteur privé. Et je le dis souvent : la transition générationnelle reste trop souvent ignorée dans nos pays. Or, nos aînés sont de véritables bibliothèques vivantes ; il est essentiel que les institutions valorisent davantage leur savoir et favorisent la relève. », explique-t-il.

« Faire du Bénin un hub de la recherche et de l’innovation numérique »

« Mon ambition est claire : faire du Bénin un hub de la recherche et de l’innovation numérique en Afrique de l’Ouest. Le pays en a les prédispositions humaines et institutionnelles. D’ailleurs, c’est pour cette raison que le comité central du SIRSA a validé sans hésitation le Bénin comme pays d’accueil de la première édition. », souligne le fondateur de la plateforme.

Nous préparons actuellement le Sommet SIRSA 2026, qui réunira plus de 500 participants venus de 20 pays autour du thème : ‘’L’impact des transitions numériques sur l’éducation, la santé, l’économie, la sécurité et le genre’’. Je travaille également à la création de l’Académie Africaine des Compétences et de l’Innovation, qui formera localement les jeunes aux métiers émergents du numérique., annonce M. AIDJO.

« À travers cette distinction, j’espère que l’État béninois continuera à investir dans la recherche et à faire de l’éducation une source d’inspiration pour toute l’Afrique. », lance le fondateur de AKA-eLibrary.

Selon lui, cette distinction prouve que les jeunes Béninois peuvent atteindre les plus hautes reconnaissances internationales tout en restant ancrés en Afrique. Elle valorise notre système universitaire et inspire une nouvelle génération à croire en son potentiel. C’est aussi une vitrine internationale pour le Bénin, qui se positionne désormais comme un acteur crédible de la recherche et de l’innovation en Afrique francophone.

« Ma plus-value, c’est d’avoir connecté la recherche africaine à l’ère numérique. J’ai contribué à créer des passerelles entre le savoir académique, la technologie et la société, en donnant la parole aux voix fortes de la recherche africaine à travers des partages d’expériences et de connaissances. Mon objectif : rendre la recherche accessible, collaborative et utile aux décideurs, aux jeunes et aux communautés locales. C’est, je crois, cette vision intégratrice et inclusive qui fait notre originalité et notre impact. », conclut-il.

Dr. Kpadonou Armand AIDJO est juriste, entrepreneur académique et fondateur de la plateforme panafricaine AKA-eLibrary. Il s’agit d’un réseau de plus de 13 000 chercheurs et étudiants issus d’une dizaine de pays africains. Il préside également le Comité d’organisation du Sommet International pour la Recherche Scientifique en Afrique (SIRSA), un espace de réflexion sur les paradoxes du numérique à l’ère des transitions globales. Le fondateur de la plateforme travaille également sur les questions de gouvernance numérique, d’intelligence artificielle et de responsabilité institutionnelle, notamment au sein des services publics, des institutions internationales et des entreprises africaines.

11 novembre 2025 par