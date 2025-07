Distinction des meilleurs lauréats de la JAB

Des artisans ont été distingués à l’issue de l’édition 2025 de la Journée de l’Artisan Béninois (JAB). La cérémonie a été présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Monsieur Modeste Tihounté Kérékou.

Organisée du 18 au 22 juillet, par la Chambre des Métiers de l’Artisanat, avec l’appui du Fonds de Développement de l’Artisanat, la JAB a permis de révéler le talent et le savoir-faire des artisans béninois. Quatre branches de métiers ont pris part à cette édition. Il s’agit des branches B2 (Mines, carrières, construction et bâtiment) ; B5 (Textile, habillement, cuirs et peaux) ; B6 (Audiovisuel et communication) et B7 (Hygiène et soins corporels).

Les meilleurs artisans des différentes branches ont été distingués. Les 1er, 2e et 3e ont reçu respectivement des chèques de 3 millions FCFA ; 1,5 million et 1 million. Ils ont aussi reçu chacun des équipements d’une valeur totale de 4 millions FCFA.

« L’artisanat béninois est plus que jamais un secteur stratégique au cœur de notre ambition de modernisation et de prospérité », a affirmé le ministre Modeste Tihounté Kérékou. Selon le ministre, l’ambition du Président Patrice Talon est de faire de l’Artisanat un véritable levier de développement local, un puissant relais pour notre politique de création de richesse et de lutte contre la pauvreté.

A.A.A

24 juillet 2025 par ,