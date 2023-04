Distel Amoussou dénonce des cas d’absentéisme de certains cadres

Le Cercle de réflexions pour la sécurisation des réformes au Bénin dénonce l’attitude de certains cadres à l’absentéisme et à la négligence dans leurs engagements professionnels vis-à-vis de l’État. C’est à travers un communiqué en date du 12 avril signé de son président Distel Amoussou.

Après une analyse du contexte administratif actuel, le Cercle de réflexions pour la sécurisation des réformes au Bénin constate « une forte colonisation politique des administrations en ces moments de débats prématurés autour de la succession du Président de la République ».

Il note aussi que « les élections générales projetées pour 2026 en République du Bénin et les ambitions politiques des uns et des autres fondent malheureusement l’attitude de certains cadres à l’absentéisme et à la négligence dans leurs engagements professionnels vis-à-vis de l’État ».

Selon le président du Cercle de réflexions pour la sécurisation des réformes au Bénin, Distel Amoussou, ces cas constituent « des coups de freins à l’aboutissement heureux de nombreux projets et programmes du Gouvernement qui sont encore à la phase de réalisation ». Le Cercle de réflexions pour la sécurisation des réformes au Bénin est dans la dynamique d’accompagner l’État Béninois, dans son élan à combler les nombreuses attentes légitimes de nos populations. Il invite donc « chacun et tous au respect des engagements professionnels, administratifs et contractuels avec l’État ». « C’est à ces seules conditions que nous pouvons espérer maintenir ces réformes comme des socles de développement du Bénin », ajoute Distel Amoussou.

Akpédjé Ayosso

13 avril 2023 par