Dissolution d’un centre de prise en charge médicale intégrée

Par décret N°2023-436 en date 26 juillet 2023, le chef de l’Etat, Patrice Talon a procédé à la dissolution du centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la mère enceinte, atteinte de la drépanocytose.

Le Centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la mère enceinte, atteinte de la drépanocytose est dissout. Selon l’article 3 du décret : les structures de soins du Centre et le Personnel lié à chaque centre sont transférés aux hôpitaux dans lesquels elles se trouvent pour assurer la continuité des soins.

Les activités de communications pour la prévention de la drépanocytose sont transférées au Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles.

« Le patrimoine du Centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la mère enceinte atteinte de la drépanocytose est transféré à titre universel à l’Etat », stipule l’article 4.

Le Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances du Ministère de la Santé est chargé de la conduite des opérations de la liquidation du Centre.

5 septembre 2023