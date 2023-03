Direction la finale pour les Lionceaux du Sénégal

Encore une finale à disputer pour le Sénégal. Après la CAN 2021 au Cameroun, le CHAN 2023 en Algérie, les Lions sont une fois encore en finale. Cette fois-ci à la CAN U20 en Egypte.

Face à la Tunisie lors de la première demi-finale de la CAN des juniors ce lundi 06 mars 2023, le Sénégal a facilement validé son billet pour la finale sur un score humiliant (3-0).

Grâce à une ouverture du score précoce de Pape Diop (7e) et un doublé de Lamine Camara (21e et 52e), les Lionceaux de la Teranga ont battu et filent vers la finale.

L’équipe sénégalaise connaîtra son adversaire pour la finale au terme dans la deuxième demi-finale qui opposera le Nigéria à la Gambie.

J.S

6 mars 2023