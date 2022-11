Diffusion des matches du Championnat béninois à l’international

La Fédération Béninoise de Football (FBF) et la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) ont signé un partenariat pour la diffusion du Championnat professionnel béninois à l’échelle mondiale.

Ligue Pro ; Super Ligue Pro ; etc. tous les matches du Championnat national de football du Bénin seront désormais diffusés en direct sur FIFA+. C’est dans le cadre d’un partenariat signé entre la Fédération Béninoise de Football (FBF) et la FIFA (Fédération Internationale de Football Association).

« Ce partenariat entre la FBF et la FIFA vient confirmer la volonté du Bénin à se faire révéler au monde entier », selon Mathurin De Chacus, président de la Fédération Béninoise de Football (FBF).

Pour Charlotte Burr, Directrice Stratégie et Digital à la FIFA, la FIFA est fière de travailler avec la Fédération Béninoise de Football. « Nous (…) avons hâte de pouvoir encore plus activement contribuer au développement du football au Bénin et en Afrique de l’Ouest », a indiqué la Directrice Stratégie et Digital de la FIFA.

FIFA+ diffuse gratuitement et en direct des matches joués au quatre coins du monde. La plateforme accessible en dix langues est disponible sur internet, grâce à une application mobile et sur certains appareils connectés.

Marc MENSAH

