Dieudonné Agbaka, nouveau maire de Glazoué

La commune de Glazoué, dans le département des Collines, a désormais un nouveau maire.

AGBAKA Ogoutchoni Dieudonné, élu sur la liste du Bloc Républicain, prend les rênes de la municipalité de Glazoué. Il succède à Gilles Houndolo à la tête de la mairie. Le premier Adjoint au maire est GNITONANDJEHOU Basile et le deuxième KOUASSI David.

Cette nouvelle équipe communale aura la charge de conduire les actions de développement local et de répondre aux attentes des populations de Glazoué.

14 février 2026