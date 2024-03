Didier Chabi Yayi nommé PCA de l’IGN

Monsieur Didier Abioyé Chabi Yayi a été nommé membre du Conseil d’Administration de l’Institut Géographique National (IGN), au titre de représentant du Ministère du cadre de vie, des transports en charge du développement durable, en remplacement de Ghislain Comlan HOUNNOU.

Il s’agit de monsieur Didier Abioyé Chabi Yayi.

Selon l’article 3 du décret de nomination en date du 20 décembre 2023 et signé du président Patrice Talon et du Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni, « Monsieur Didier Abioyé Chabi Yayi est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Institut Géographique National ».

L’Institut Géographique National (IGN), est sous la tutelle du Ministère du cadre de vie, des transports en charge du développement durable. Etablissement public à caractères social, culturel et scientifique ; l’IGN est chargé de « garantir la création, la maintenance et la diffusion de l’information géographique ».

La nomination de Monsieur Didier Abioyé Chabi au titre de représentant du Ministère du cadre de vie, des transports en charge du développement durable résulte du fait que l’interessé est un cadre dudit Ministère ou d’une structure sous tutelle. Elle a été faite certainement au regard des compétences puisque le patronyme (Yayi) du nouveau membre du CA de l’IGN, renvoie à l’ancien président de la République Boni Yayi. L’ex président Boni Yayi est à la tête des Démocrates, un parti en opposition au pouvoir de l’actuel chef d’Etat Patrice Talon.

