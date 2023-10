Dialogue et solution pacifique pour le dossier du Sahara

La deuxième Conférence Internationale pour le Dialogue et la Paix s’est ouverte, vendredi dernier, au Centre International de Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) à Dakar. La rencontre, qui vise à trouver une solution pacifique consensuelle au conflit du Sahara, est initiée par le Mouvement des Sahraouis Pour la Paix (MSP) en collaboration avec le Centre Africain de Renseignement Stratégique pour la Paix.

La deuxième Conférence Internationale pour le Dialogue et la Paix se déroule à Dakar (Sénégal) du 27 au 28 octobre 2023. Ces assises initiées par le Mouvement des Sahraouis Pour la Paix (MSP) a réuni de nombreuses personnalités d’Europe, d’Afrique et d’Amérique Latine.

Les différentes personnalités se sont prononcé sur le dossier du Sahara. Elles n’ont pas manqué de préconiser des solutions pour une résolution pacifique du problème.

M. José Bono, Ancien Président du Congrès et Ancien Ministre de la Défense de l’Espagne a suggéré qu’il faut régler le problème en prenant en considération le respect des droits de l’homme et en respectant les valeurs et principes du droit international.

« Mon désir est que le polisario, le Maroc, le MSP et l’Algérie s’assoient à la table des négociations pour trouver une solution à travers le dialogue », a suggéré M. Bono.

Selon lui, la création d’un État au Sahara est une menace pour la paix et la sécurité de la région. C’est pourquoi il invite les participants à soutenir l’initiative du MSP qui aspire à une solution pacifique du conflit.

Cet avis est aussi partagé par M. Rodríguez Zapatero. Dans son intervention par vidéoconférence, l’ancien Président du Gouvernement espagnol souligne que le projet du MSP incarne la voie à suivre pour le Sahara.

<< Grâce à cette initiative, nous pouvons aspirer à la paix au Sahara, encourager le dialogue avec le Maroc et avec d’autres pays, et ainsi réaliser le rêve de voir émerger le Grand Maghreb.>>

L’ancien Président du Burundi, SE Dominitien Ndayizeye a déclaré que << La négociation et la concertation directe sont nécessaires entre les parties, et la recherche de la résolution du conflit doit adopter une approche globale et inclusive.>> avant d’ajouter qu’une tierce partie profite de ce conflit, sur le dos et des vies des Sahraouis.

MSP : Troisième voie dans la recherche de solution pacifique

Juan Fernando Aguilar, ancien Ministre de la Justice espagnol a déploré par vidéoconférence l’impasse du dossier du Sahara. << Nous constatons que les efforts des Nations Unies ne font pas avancer la situation, et ce, malgré la désignation de Staffan De Mistura en tant qu’Envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations Unies.>>

<< C’est l’occasion pour le Mouvement des Sahraouis pour la Paix d’expliquer, voire de développer, la formulation de cette solution de compromis annoncée à Las Palmas de Grande Canarie, en Espagne, avec la conviction que ce plan représente une option tangible, viable et réaliste pour assurer le bien-être et la prospérité des Sahraouis, qui sont actuellement déplacés de leur terre.>>, a recommandé l’Eurodéputé du PSOE.

Face à cette crise qui perdure depuis plus d’un demi siècle, Juan Fernando Aguilar estime que le MSP, grâce à ses initiatives, s’impose comme troisième voie dans la recherche de solution pacifique et mutuellement acceptable à ce conflit.

< >, a-t-il conclu.

L’ancien Ministre des Affaires Etrangères péruvien, Miguel Angel Rodriguez Mackay, a mis l’accent sur la nécessité pour les Sahraouis des provinces du Sud et ceux des camps de Tindouf de travailler ensemble avec sérieux et détermination pour parvenir à la paix durable.

M. Rodriguez Mackay a souligné que la paix dans la région nécessite une coopération continue et une compréhension mutuelle entre toutes les parties concernées.

La vision du MSP pour une solution pacifique au conflit du Sahara apparaît comme un espoir réaliste, à condition que tous les protagonistes s’engagent pleinement dans cette vision.

Le politologue argentin Adalberto Carlos Agozino a fustigé l’intransigeance du Polisario, qui ne fait qu’aggraver la situation humanitaire dans les camps de Tindouf et prive les sahraouis de regagner leur patrie pour y mener une vie normale.

C’est pourquoi, M. Agozino a exhorté la communauté internationale à soutenir les initiatives du MSP, qui œuvre pour la promotion de la paix et une solution de compromis au conflit du Sahara.

