La Cour d’Appel de Cotonou a confirmé, le 17 octobre 2025, l’ordonnance du Tribunal de Première Instance, ordonnant à Thomas Boni Yayi et au parti « Les Démocrates » de restituer le formulaire nominatif de parrainage du député Michel François Oloutoyé Sodjinou.

Deuxième défaite judiciaire pour Boni Yayi et Les Démocrates (LD) dans l’affaire du formulaire de parrainage ! Contestant le jugement du Tribunal de Cotonou du 13 octobre et invoquant l’incompétence du juge des référés, le principal parti d’opposition Les Démocrates et son président Yayi Boni ont fait appel.

Le juge des référés avait ordonné l’annulation du formulaire de parrainage du député Michel Sodjinou et la délivrance d’une autre fiche au député qui dénonçait la rétention de celle-ci par les responsables du parti.

Selon les moyens des Démocrates, « l’ordonnance querellée ne relève pas de la compétence du juge judiciaire encore moins de celle du juge des référés civils qui a d’ailleurs excédé ses pouvoirs ». Ils ont également avancé que le parrainage est un acte « personnel, libre et irrévocable », et que la remise du formulaire au président du parti était un acte volontaire et définitif.

La Cour d’Appel de Cotonou, dans son arrêt rendu le 17 octobre, a rejeté ces arguments, affirmant que « le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures urgentes qui ne soulèvent pas de contestations sérieuses dans des situations nécessitant une décision rapide en dehors des procédures ordinaires ». « Le différend soumis au juge des référés de céans n’était pas relatif à l’expression du parrainage en soi », mais bien à la rétention arbitraire d’un document nominatif selon la Cour.

L’arrêt n°014/CH-PD-REF/2025 confirme l’ordonnance n°254/AUD-PD/2025, mettant fin à une tentative controversée de Thomas Boni Yayi et du parti « Les Démocrates » de s’opposer à la restitution d’un formulaire de parrainage.

