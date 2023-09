Deux usines de transformation de soja déjà opérationnelles à la GDIZ

L’installation des usines de transformation de produits agricoles se poursuit à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Cette zone franche industrielle en pleine expansion abrite en son sein, deux usines de transformation de soja. Il s’agit de ‘’Benin Organics’’ et de ‘’Benin Agribusiness’’.

Déjà deux usines de transformation de soja à la Zone industrielle de Glo-Djigbé. La première, ‘’Benin Organics’’ a été lancée depuis le 20 mars 2023. Elle procède à la transformation du soja bio, avec une capacité de production journalière estimée à 200 tonnes. La quantité de soja transformée depuis son lancement est de 14.500 tonnes.

‘’Benin Agribusiness’’ quant à elle, a été lancée le 06 août 2023 pour la transformation du soja conventionnelle. Elle a une capacité de production journalière de 500 tonnes. La quantité de soja conventionnel transformée depuis son lancement, est de 13.000 tonnes.

Ces deux usines déjà opérationnelles au sein de la zone industrielle produisent l’huile de soja et le tourteau de soja.

‘’Benin Organics’’ et de ‘’Benin Agribusiness’’ opèrent en étroite collaboration avec les agriculteurs locaux, contribuant de manière significative, à la croissance de l’industrie agroalimentaire régionale.

Leurs installations illustrent l’engagement des autorités béninoises envers le développement de l’industrie agroalimentaire, ouvrant ainsi la voie à une production de soja biologique de haute qualité dans la région, et répondant aux aspirations des béninois.

Outre les usines de soja, la GDIZ abrite en son sein, des unités de transformation de cajou, des usines de textile et autres industries de transformation de produits agricoles.

F. A. A.

29 septembre 2023 par