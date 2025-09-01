Deux trafiquants arrêtés avec 22 kg de chanvre indien

Deux hommes ont été arrêtés au petit matin du dimanche 31 août à Bohicon avec 22 kilogrammes de chanvre indien.

Le commissariat du 1er arrondissement de Bohicon a interpellé, sur renseignement, deux trafiquants vers 4 heures au carrefour Sodohomè. L’opération a été menée le dimanche 31 août.

Les deux suspects circulaient à moto en direction d’Illara, dans la commune de Kétou. Ils transportaient trois sacs, dont un à dos. À l’intérieur : quarante plaquettes de chanvre indien, soigneusement dissimulées. Le poids total est estimé à 22 kilos.

Interrogés, les suspects ont affirmé qu’ils venaient d’Azovè et se rendraient à Illara. Mais l’origine des produits psychotropes n’a pas encore été déterminée.

Les deux hommes ont été remis à l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et précurseurs (OCERTID).

Une enquête est en cours, selon la Police.

M. M.

1er septembre 2025 par ,