mardi, 2 septembre 2025

Activité illicite à Bohicon

Deux trafiquants arrêtés avec 22 kg de chanvre indien




Deux hommes ont été arrêtés au petit matin du dimanche 31 août à Bohicon avec 22 kilogrammes de chanvre indien.

Le commissariat du 1er arrondissement de Bohicon a interpellé, sur renseignement, deux trafiquants vers 4 heures au carrefour Sodohomè. L’opération a été menée le dimanche 31 août.

Les deux suspects circulaient à moto en direction d’Illara, dans la commune de Kétou. Ils transportaient trois sacs, dont un à dos. À l’intérieur : quarante plaquettes de chanvre indien, soigneusement dissimulées. Le poids total est estimé à 22 kilos.

Interrogés, les suspects ont affirmé qu’ils venaient d’Azovè et se rendraient à Illara. Mais l’origine des produits psychotropes n’a pas encore été déterminée.

Les deux hommes ont été remis à l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et précurseurs (OCERTID).

Une enquête est en cours, selon la Police.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

