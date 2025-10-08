Deux terroristes neutralisés, armes de guerre et munitions saisies

Ce mardi 7 octobre 2025 à Dangazi, une localité de la commune de Kalalé, les Forces armées béninoises (FAB) ont déjoué une attaque de groupes armés. Deux terroristes ont été neutralisés, et des armes de guerre et des munitions saisies.

Nouvelle attaque de groupes armés déjouée à Dangazi, localité de la commune de Kalalé, département du Borgou. Des individus armés non identifiés ont fait irruption dans la localité et s’en sont pris à un jeune vendeur. La riposte des hommes en uniforme a été systématique. Au cours de quelques brefs échanges de tirs, selon nos sources, deux terroristes ont été neutralisés, et tout le reste du groupe a fui en direction du Nigéria abandonnant armes et munitions.

Les soldats béninois, a-t-on appris, ont été soutenus au cours de cette attaque par les chasseurs traditionnels. Un appel est lancé pour renforcer la collaboration entre les FAB et les populations.

F. A. A.

8 octobre 2025 par ,