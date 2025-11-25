mardi, 25 novembre 2025 -

940 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Lutte contre l’insécurité à Natitingou

Deux présumés voleurs de motocyclettes arrêtés, 05 motos saisies




A Natitingou, commune située dans le département de l’Atacora, la Police républicaine a interpellé deux individus suspectés d’appartenir à un réseau de vol et de recel de motocyclettes volées.

Des membres d’un réseau de vol et de recel de motocyclettes dans les mailles de la Police à Natitingou. Ce lundi 24 novembre 2025, alors qu’ils s’apprêtaient à vendre des motocyclettes d’origine douteuse dans les alentours d’un bar sur la route menant à Boukoumbé, la Police informée, s’est dépêchée « discrètement » sur les lieux. Les mis en cause, ayant vu les hommes en uniforme, ont pris leur jambes au cou.
La Police à travers une publication apprend que deux d’entre eux ont pu être interpellés sur place, tandis que trois autres sont parvenus à se soustraire à l’intervention policière, et sont activement recherchés. Sur les lieux de l’intervention, cinq motocyclettes de différentes marques ont été saisies et ramenées au commissariat.
Selon la Police, les soupçons qui pesaient sur les suspects ont été confirmés lorsqu’un usager s’est présenté dans l’après-midi pour déclarer le vol de sa motocyclette, survenu dans la matinée du même jour. Après vérification minutieuse des numéros d’identification et des caractéristiques techniques, les policiers ont découvert que la motocyclette volée figurait parmi les cinq motocyclettes saisies lors de l’interpellation. Une clé dite « passe-partout », permettant d’ouvrir ou de mettre en marche divers modèles de motocyclettes sans disposer des clés d’origine, a été retrouvée en possession des suspects, détaille la Police.
Les deux suspects interpellés appartiendraient à un « réseau transnational » de vol de motocyclettes. Leur mode opératoire repose sur « un système d’échanges croisés » qui consiste à transmettre les motocyclettes dérobées au Bénin aux membres du réseau opérant au Togo, et d’acheminer vers le Bénin, les motocyclettes volées au Togo. Un mode opératoire qui, selon la Police, complique leur traçabilité et rend plus difficile le travail d’identification aussi bien pour les victimes que pour les forces de l’ordre.
L’enquête ouverte se poursuit.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

25 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Une dizaine d’otages libérés à Kalalé


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des personnes enlevées en octobre 2025 dans la commune de Kalalé, au (…)
Lire la suite

La SGDS et la CESYCOTAM s’unissent pour responsabiliser les ‘’zémidjans’’


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’édition 2025 du projet « Top citoyen top sécurité » de la Centrale (…)
Lire la suite

1 agresseur arrêté, 2 suspects recherchés


22 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police a annoncé, le 21 novembre, l’arrestation de l’un des (…)
Lire la suite

Un cambrioleur se venge de sa victime et écope de 60 mois de prison


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le tribunal d’Abomey-Calavi, a rendu ce mercredi 19 novembre 2025, son (…)
Lire la suite

La Police innove avec une patrouille spéciale à vélo


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une patrouille spéciale à vélo de la Police a parcouru certains axes de (…)
Lire la suite

Un nouveau centre de formation pour la Police


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, SEM. Brian Shukan, et le (…)
Lire la suite

La Chambre des appels réduit les peines de Vodonou et ses coaccusés


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Chambre des appels de la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

Condamné à 14 ans de prison, Désiré Vodonou voit sa peine réduite à 7 ans


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La chambre des appels de la CRIET a rendu ce lundi 17 novembre 2025 son (…)
Lire la suite

Un activiste arrêté pour un appel à la rébellion sur Facebook


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Bankolé Amiur Arcade O., identifié comme l’homme derrière le compte (…)
Lire la suite

Un ressortissant nigérien jugé pour outrage au Président Talon


11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un ressortissant nigérien a été jugé, ce mardi 11 novembre 2025, lors (…)
Lire la suite

100 kg de produits pharmaceutiques contrefaits saisis


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2025, la Police (…)
Lire la suite

2 réseaux de vol de motos démantelés en deux semaines


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Deux opérations coup de poing, menées fin octobre 2025, ont permis de (…)
Lire la suite

7000 plaintes de violences aux femmes enregistrées


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Plus de 7.000 plaintes de violences faites aux femmes ont été (…)
Lire la suite

La police se rapproche des populations avec le 117


8 novembre 2025 par Marc Mensah
La Police républicaine dispose désormais d’un centre d’appel dédié et (…)
Lire la suite

L’ACAT-Bénin actualise le guide sur les garanties judiciaires des détenus


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre de son projet intitulé « Garantir l’accès des détenus en (…)
Lire la suite

Isidore Gnonlonfoun relâché après sa garde-à-vue


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ex maire de la ville de Cotonou Isidore Gnonlonfoun et l’ex directeur (…)
Lire la suite

Le pasteur Edgard Guidibi en prison


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le pasteur et promoteur immobilier, Minaboua Edgard Marius Guidibi, (…)
Lire la suite

Isidore Gnonlonfoun et un ancien cadre de la mairie arrêtés


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien maire de la ville de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun, n’est plus (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires