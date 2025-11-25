Deux présumés voleurs de motocyclettes arrêtés, 05 motos saisies

A Natitingou, commune située dans le département de l’Atacora, la Police républicaine a interpellé deux individus suspectés d’appartenir à un réseau de vol et de recel de motocyclettes volées.

Des membres d’un réseau de vol et de recel de motocyclettes dans les mailles de la Police à Natitingou. Ce lundi 24 novembre 2025, alors qu’ils s’apprêtaient à vendre des motocyclettes d’origine douteuse dans les alentours d’un bar sur la route menant à Boukoumbé, la Police informée, s’est dépêchée « discrètement » sur les lieux. Les mis en cause, ayant vu les hommes en uniforme, ont pris leur jambes au cou.

La Police à travers une publication apprend que deux d’entre eux ont pu être interpellés sur place, tandis que trois autres sont parvenus à se soustraire à l’intervention policière, et sont activement recherchés. Sur les lieux de l’intervention, cinq motocyclettes de différentes marques ont été saisies et ramenées au commissariat.

Selon la Police, les soupçons qui pesaient sur les suspects ont été confirmés lorsqu’un usager s’est présenté dans l’après-midi pour déclarer le vol de sa motocyclette, survenu dans la matinée du même jour. Après vérification minutieuse des numéros d’identification et des caractéristiques techniques, les policiers ont découvert que la motocyclette volée figurait parmi les cinq motocyclettes saisies lors de l’interpellation. Une clé dite « passe-partout », permettant d’ouvrir ou de mettre en marche divers modèles de motocyclettes sans disposer des clés d’origine, a été retrouvée en possession des suspects, détaille la Police.

Les deux suspects interpellés appartiendraient à un « réseau transnational » de vol de motocyclettes. Leur mode opératoire repose sur « un système d’échanges croisés » qui consiste à transmettre les motocyclettes dérobées au Bénin aux membres du réseau opérant au Togo, et d’acheminer vers le Bénin, les motocyclettes volées au Togo. Un mode opératoire qui, selon la Police, complique leur traçabilité et rend plus difficile le travail d’identification aussi bien pour les victimes que pour les forces de l’ordre.

L’enquête ouverte se poursuit.

F. A. A.

25 novembre 2025 par ,