Deux présumés voleurs arrêtés, des motos saisies à Alédjo

Les éléments du commissariat de l’arrondissement d’Alédjo, dans la commune de Bassila ont interpellé deux présumés voleurs de motocyclettes pendant la période du 23 au 25 août 2025.

Au terme de deux opérations menées entre le 23 et le 25 août 2025, les éléments du commissariat frontalier d’Alédjo, dans la commune de Bassila ont interpellé deux présumés voleurs.

Le premier suspect selon la Police, a été arrêté pour avoir dérobé une motocyclette Haojue xpress et un lampadaire solaire. Ayant croisé sur son chemin une équipe de patrouille du commissariat, il a pris la fuite. Mais dans sa course, il sera rattrapé par les hommes en uniforme. Interrogé sur la provenance des objets qu’il avait en sa possession, il a avoué avoir cambriolé le domicile d’un particulier pour y soustraire la motocyclette, et le lampadaire solaire chez un autre citoyen résidant dans le même quartier.

Le dimanche 24 août 2025, alertée suite vol de la motocyclette de marque Bajaj d’un citoyen résidant à Kpindi, une équipe de l’unité de Police s’est dépêchée à Idola, au domicile d’un revendeur de motos d’occasion. La descente effectuée sur les lieux a permis de retrouver dans la chambre du suspect, 02 motos et une autre dans la cour de la concession. Sur place, la victime a reconnu sa motocyclette qui lui a été volée. D’autres objets d’origine douteuse ont été également retrouvés et saisis.

Le commissariat de Police d’Alédjo, au terme de ces deux opérations, rassure poursuivre les enquêtes aux fins de déterminer d’autres manœuvres frauduleuses probables effectuées par les deux mis en cause connus pour leur moralité douteuse dans la localité.

F. A. A.

26 août 2025 par ,