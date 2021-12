Deux poissonneries fermées, poissons et sacs de riz saisis

La direction départementale de l’agriculture et de l’élevage du département du Zou a procédé à la fermeture de deux (02) poissonneries pour mauvaise conservation de leurs produits. 456 kg de poissons en décomposition et 9 sacs de riz impropres à la consommation ont été également saisis.

Deux poissonneries du département du Zou ont été contraintes de fermer pour mauvaise conservation de leurs produits à l’issue d’une opération des agents de la Direction départementale de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche du Zou (Ddaep-Zou). Les poissonneries épinglées doivent payer également une amende de 50 000 FCFA chacune. L’équipe a visité plusieurs autres boutiques des supermarchés, des hôtels, des bars, des chambres froides, et autres et procédé à la saisie de 456 kg de poissons en décomposition et 9 sacs de riz impropres à la consommation.

Un procès-verbal des constats faits sur le terrain sera adressé procureur de la République qui pourra décider des sanctions de privation de liberté correspondantes à l’infraction commise, selon Gabin Samba, chef service contrôle et règlementation de la direction départementale de l’agriculture et de l’élevage du département du Zou.

M. M.

