A Monsey, une localité de la commune de Karimama, département de l’Alibori, deux personnes ont été abattues dans la matinée de ce lundi 17 avril 2023.

L’insécurité devient de plus en plus grandissante à Karimama. Deux personnes ont été abattues à Monsey dans la matinée de ce lundi 17 avril. Le frère du chef de l’arrondissement de Monsey d’après nos sources, serait l’une des victimes.

Plus de détail à venir.

17 avril 2023 par ,