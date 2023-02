Deux personnes dont un ancien CA condamnés

Après une première condamnation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans l’affaire 39 hectares, Bernard Hounsou, ancien chef d’arrondissement (CA) central d’Abomey-Calavi, et Désiré Hounmavo ont été condamnés à nouveau à une peine de 07 ans de prison avec surpris mardi 21 février 2023. Ils sont poursuivis cette fois-ci dans un dossier d’escroquerie en parcelles.

L’ex CA central d’Abomey-Calavi, Bernard Hounsou et Désiré Hounmavo, un proche de l’ancien maire Georges Bada ont été condamnés mardi 21 février 2023 à la CRIET. Poursuivis dans une affaire d’escroquerie de parcelles, ils ont écopé chacun d’une peine de 07 ans de prison avec sursis. Ils devront également selon le verdict des juges de la juridiction spéciale, payer une amende de 02 millions de francs CFA chacun.

Dans l’affaire de bradage de réserves administratives de 39 hectares à Abomey-Calavi en septembre 2021, les deux prévenus avaient été condamnés à 10 ans d’emprisonnement ferme et 05 millions FCFA d’amende chacun. L’ancien maire, Georges Bada quant à lui, avait écopé d’une peine de 06 ans de prison ferme et 05 millions FCFA comme amende.

