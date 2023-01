Deux personnes condamnées dans l’affaire Tiens Ds Com

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné mardi 24 janvier 2023, deux personnes impliquées dans l’affaire Tiens Ds Com.

Les dix (10) personnes poursuivies dans l’affaire Tiens Ds Com pour « escroquerie avec appel public à l’épargne et blanchiment de capitaux » sont désormais fixées sur leur sort. A l’audience ce mardi, le juge a requalifié les faits en publicité mensongère. L’épouse du premier responsable et un autre accusé ont été condamnés à une peine de 12 mois de prison assortie de 6 mois de sursis. Les 8 autres ont été purement et simplement relaxés.

Les 10 personnes ont été interpellées en juillet 2022 au siège de la structure Tiens Ds Com en absence de leur responsable Evrard Sossoukpè. La descente des éléments de la police républicaine fait suite à des dénonciations.

Akpédjé Ayosso

