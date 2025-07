Deux nouveaux complexes hôteliers et balnéaires à Cotonou

Cotonou s’apprête à accueillir deux complexes hôteliers d’envergure. Le Conseil des ministres de ce mercredi 30 juillet 2025 a donné son feu vert pour le démarrage des deux projets à Akpakpa.

Le gouvernement lance la construction de deux hôtels à Akpakpa. « Il est prévu d’une part, un hôtel 4 étoiles ROTANA HOTELS RESORTS sur une superficie de 8,6 ha », indique le Conseil des ministres de ce mercredi 30 juillet 2025.

Ce complexe haut de gamme comprendra 102 chambres, 6 villas, des installations sportives, des restaurants variés, des piscines, un SPA et des salles de conférence. Le projet entend offrir un cadre de détente et de travail aux standards internationaux.

« Il sera érigé d’autre part, un hôtel 3 étoiles EDGE by ROTANA sur une superficie de 5,4 ha », précise la même source. Cet hôtel proposera 80 chambres, des piscines, un SPA, des équipements sportifs, des galeries, ainsi que plusieurs salles de réunion. Il vise un public plus large, avec un confort accessible et des services modernes.

Les deux projets seront réalisés dans un délai de 30 mois. Le gouvernement a validé la contractualisation avec un cabinet de renom pour la maîtrise d’œuvre complète. Cela comprend les études techniques et le suivi des travaux.

Le Conseil a instruite les ministres chargés du dossier veilleront à la bonne conduite du projet.

