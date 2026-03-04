Deux morts dans un accident à Abomey-Calavi

Un accident de la circulation a fait deux morts à Akassato, dans la commune d’Abomey-Calavi le weekend écoulé. Le drame a lieu non loin de la pharmacie du Pont.

Accident mortel à Abomey-Calavi. Un automobiliste roulant à vive allure dans le sens Akassato–Cotonou, a-t-on apprit, a perdu le contrôle de son véhicule puis traversé le terre-plein central avant de se retrouver sur la voie opposée. Dans sa course, il a percuté un autre véhicule qui avait à bord, deux passagers. Sous le choc, les deux occupants meurent.

Après le drame, le chauffeur a d’abord pris la fuite avant de se présenter au commissariat le lendemain. Placé en garde à vue, il sera présenté au Procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi.

F. A. A.

