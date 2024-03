Deux morts après l’explosion d’un navire au port de Lomé

Le port de Lomé au Togo a enregistré, ce mardi, un incendie qui a coûté la vie à deux membres de l’équipage d’un navire. Deux autres blessés graves ont été dénombrés.

Des flammes au port de Lomé, mardi 12 mars 2024. Une explosion dans le navire Déborah en serait la cause. Le bilan selon nos sources, fait état de deux morts. Il s’agirait des membres de l’équipage. Deux autres blessés graves auraient été enregistrés.

Outre les pertes en vie humaine et les blessés, les dégâts matériels sont inestimables. La capitainerie, la Marine nationale et les sapeurs-pompiers se sont dépêché sur les lieux pour contenir les flammes qui se propageaient. Les causes réelles de l’explosion ayant provoqué cet incendie ne sont pas encore connues.

13 mars 2024 par ,