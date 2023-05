Deux militaires décédés après l’explosion d’une soute à Toffo

Le bilan du drame de Toffo s’est alourdi. 02 parmi les 10 militaires blessés lors de l’explosion d’une soute à l’Ecole nationale des officiers sont décédés.

L’adjudant-chef Koumagnon et le sergent major Alain Assegnisso sont décédés. Grièvement blessés après l’explosion d’une soute à l’Ecole nationale des officiers de Toffo, ils ont été transférés d’urgence au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou pour des soins. Mais les deux militaires ont succombé à leurs blessures entre le 04 et le 05 mai 2023. Quatre autres éléments des forces de défense et de sécurité ont été évacués en France pour une meilleure prise en charge. Les autres continuent leur traitement au CNHU.

9 mai 2023 par ,