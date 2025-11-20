jeudi, 20 novembre 2025 -

FIL D'ACTUALITÉ
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Propos polémiques de l’ex-ministre Akponna contre Adambi à Parakou

Rachidi Gbadamassi poursuit un journaliste devant la CRIET


20 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, un journaliste du quotidien « La Boussole » a comparu lundi 17 novembre 2025 devant la CRIET dans le cadre d’une plainte déposée par le ministre-conseiller à la (…)  
Elections législatives de 2026

L’artiste Alèkpéhanhou, suppléant de Luc Atrokpo dans la 16e CE


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le maire de la ville de Cotonou, Luc S. Atrokpo, va conduire la liste du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) dans la 16e Circonscription électorale (6e au 13e (…)  
Elections législatives de 2026

Deux membres du gouvernement sur la liste UP-R


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, et la ministre conseillère à la santé, Claudine Prudencio, sont candidats sur la liste du parti (…)  
Elections générales de 2026

L’UP-R récupère 4 ex-députés LD pour les législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R) a positionné sur la liste de sa candidature pour les élections législatives de 2026, 04 députés démissionnaires du parti (…)  
Département de l’Ouémé

En images, le nouveau bâtiment de l’hôtel de ville de Porto-Novo


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo ont démarré. La direction générale de la construction et de l’habitat du ministère du cadre de vie et (…)  
‎Cinéma

3 COLD DISHES projeté en avant-première à Cotonou ce dimanche


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à partir de 17h, l’avant-première francophone du film panafricain « 3 COLD DISHES », après Londres et (…)  
Elections générales de 2026

Liste UP-R pour les élections législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), à l’instar de 5 autres partis politiques, a déposé sa liste de candidatures pour les élections législatives de janvier (…)  
Un nouveau centre de formation pour la Police


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, SEM. Brian Shukan, et le (…)
Prétendu lancement du Pi Phone de Tesla, une rumeur sans fondement


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les rumeurs faisant état du lancement d’un téléphone mobile conçu par (…)
03 ministres et un ministre-conseiller sur la liste BR


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de (…)
Deux jeunes voleurs de motos condamnés à 36 et 60 mois de prison


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, mercredi (…)
Délivrance spéciale de passeports aux pèlerins dès le 1er décembre


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique annonce le (…)
Sodjinou et Nahum, ex députés LD sur la liste BR


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Michel Sodjinou et Constant Nahum, tous deux députés démissionnaires du (…)
Les candidats BR et leurs suppléants par Circonscription électorale


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parti politique Bloc Républicain (BR) a déposé à la Commission (…)
L’AJE invite 95 personnes à son antenne d’Abomey


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agent Judiciaire de l’État (AJE) invite une liste de 95 personnes à (…)
Résultats du test de sélection des Assistants en position probatoire au (…)


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les résultats du test de sélection des Assistants en position (…)
Un vendeur d’essence de contrebande assassiné


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le corps sans vie d’un jeune revendeur d’essence frelatée communément (…)
Le ministère recrute SGM, DBAU, DCUS ET DEC


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Prétendu lancement du Pi Phone de Tesla, une rumeur sans fondement


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les rumeurs faisant état du lancement d’un téléphone mobile conçu par (…)
06 partis en lice pour les législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a enregistré dans le (…)
Le Marocain Achraf Hakimi sacré Ballon d’or africain


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’international marocain, Achraf Hakimi a remporté le Ballon d’or 2025 (…)
L’UP-R dépose ses dossiers de candidature pour les législatives


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) s’est (…)
Ce que les jeunes attendent de la Semaine du Numérique 2025


19 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2025 de la Semaine du Numérique a démarré ce mercredi 19 (…)
VIDÉOS

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Armée offre une assistance vétérinaire gratuite aux éleveurs peuhls


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Armée béninoise à travers la Direction de la participation des armées (…)
Un couple de trafiquants de drogue arrêté à Bassila


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La Police a interpellé au petit matin du mardi 18 Novembre 2025 à (…)
Les études de la passerelle de Tchonvi réactualisées


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a décidé d’actualiser les études techniques, (…)
Des travaux d’entretien pour la section Echangeur Godomey-Akassato


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des (…)
Le Gouvernement adopte une nouvelle politique de protection de l’enfant


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a approuvé, mercredi 19 novembre 2025, en Conseil des (…)
Des formations pour 1.273 artisans dans 7 filières


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a validé, mercredi 19 novembre 2025, l’organisation de (…)
Gilles CHEKETE, directeur général de Bénin Tourisme et Bénin Tours


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un nouveau directeur général est nommé à la tête de Bénin Tourisme et (…)
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 19 NOV. 2025


19 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 19 novembre 2025, (…)
Un recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 greffiers annoncé


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement veut recruter pour le compte de l’année 2025, 50 (…)
La GDIZ présentée comme moteur d’intégration du Bénin aux chaînes de valeur


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ‎Directeur général adjoint de la SIPI-Bénin, société en charge du (…)
Les grandes décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a tenu ce mercredi 19 novembre 2025, la session (…)
FCBE, premier parti à déposer son dossier pour les législatives


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a déposé son dossier de (…)
