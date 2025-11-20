Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Propos polémiques de l’ex-ministre Akponna contre Adambi à Parakou Rachidi Gbadamassi poursuit un journaliste devant la CRIET

20 novembre 2025 par

Au Bénin, un journaliste du quotidien « La Boussole » a comparu lundi 17 novembre 2025 devant la CRIET dans le cadre d’une plainte déposée par le ministre-conseiller à la (…)

Elections législatives de 2026 L’artiste Alèkpéhanhou, suppléant de Luc Atrokpo dans la 16e CE

20 novembre 2025 par ,

Le maire de la ville de Cotonou, Luc S. Atrokpo, va conduire la liste du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) dans la 16e Circonscription électorale (6e au 13e (…)

Elections législatives de 2026 Deux membres du gouvernement sur la liste UP-R

20 novembre 2025 par ,

Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, et la ministre conseillère à la santé, Claudine Prudencio, sont candidats sur la liste du parti (…)

Elections générales de 2026 L’UP-R récupère 4 ex-députés LD pour les législatives

20 novembre 2025 par ,

Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R) a positionné sur la liste de sa candidature pour les élections législatives de 2026, 04 députés démissionnaires du parti (…)

Département de l’Ouémé En images, le nouveau bâtiment de l’hôtel de ville de Porto-Novo

20 novembre 2025 par

Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo ont démarré. La direction générale de la construction et de l’habitat du ministère du cadre de vie et (…)

‎Cinéma 3 COLD DISHES projeté en avant-première à Cotonou ce dimanche

20 novembre 2025 par ,

Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à partir de 17h, l’avant-première francophone du film panafricain « 3 COLD DISHES », après Londres et (…)

