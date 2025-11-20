Deux membres du gouvernement sur la liste UP-R

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Propos polémiques de l’ex-ministre Akponna contre Adambi à Parakou
20 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, un journaliste du quotidien « La Boussole » a comparu lundi 17 novembre 2025 devant la CRIET dans le cadre d’une plainte déposée par le ministre-conseiller à la (…)
Elections législatives de 2026
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le maire de la ville de Cotonou, Luc S. Atrokpo, va conduire la liste du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) dans la 16e Circonscription électorale (6e au 13e (…)
Elections législatives de 2026
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, et la ministre conseillère à la santé, Claudine Prudencio, sont candidats sur la liste du parti (…)
Elections générales de 2026
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R) a positionné sur la liste de sa candidature pour les élections législatives de 2026, 04 députés démissionnaires du parti (…)
Département de l’Ouémé
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo ont démarré. La direction générale de la construction et de l’habitat du ministère du cadre de vie et (…)
Cinéma
20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à partir de 17h, l’avant-première francophone du film panafricain « 3 COLD DISHES », après Londres et (…)
Elections générales de 2026
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), à l’instar de 5 autres partis politiques, a déposé sa liste de candidatures pour les élections législatives de janvier (…)
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, SEM. Brian Shukan, et le (…)
20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Les rumeurs faisant état du lancement d’un téléphone mobile conçu par (…)
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de (…)
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, mercredi (…)
20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique annonce le (…)
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Michel Sodjinou et Constant Nahum, tous deux députés démissionnaires du (…)
20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le parti politique Bloc Républicain (BR) a déposé à la Commission (…)
20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
L’Agent Judiciaire de l’État (AJE) invite une liste de 95 personnes à (…)
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les résultats du test de sélection des Assistants en position (…)
20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le corps sans vie d’un jeune revendeur d’essence frelatée communément (…)
