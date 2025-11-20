Deux jeunes voleurs de motos condamnés à 36 et 60 mois de prison

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, mercredi 19 novembre 2025, deux jeunes hommes respectivement à 60 mois et 36 mois de prison ferme.

Poursuivis pour des faits présumés de vol de motocyclettes, deux jeunes hommes ont été situés sur leur sort ce mercredi 19 novembre 2025 au tribunal d’Abomey-Calavi.

A la barre, les mis en cause n’ont pas nié les faits mis à leur charge. Le principal accusé, poursuivi pour vol, falsification et usage de fausses clés, écope d’une peine de 60 mois de prison ferme, et une amende de 500 000 francs CFA.

Son coaccusé, reconnu pour recel de chose volée, a été condamné à 36 mois de prison ferme, et une amende de 200 000 francs CFA.

Lors du procès, ils ont déclaré ne plus se souvenir du nombre de clés, papiers et plaques de motos retrouvés en leur possession.

F. A. A.

20 novembre 2025 par ,