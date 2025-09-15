lundi, 15 septembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Faits divers à Bohicon

Deux jeunes tués lors du gonflage d’un pneu




A Sodohomè, une localité de la commune de Bohicon, deux jeunes adolescents ont perdu la vie lors d’une opération de gonflage de pneu d’un camion Titan dans la soirée de ce dimanche 14 septembre 2025.

Tragédie à Bohicon ce dimanche 14 septembre 2025. Deux jeunes adolescents ont perdu la vie lors d’une opération de gonflage de pneu. Les victimes, selon des sources concordantes, ont été sollicitées par le conducteur du véhicule pour l’aider à amener le pneu défectueux dans un atelier de vulcanisation. Au moment de l’opération de gonflage, le pneu éclate et projette violemment les deux adolescents qui décèdent sur place.
Le patron de l’atelier, présent au moment du drame, s’en est sorti indemne. La police aussitôt alertée, s’est dépêchée sur les lieux. Une enquête est ouverte à l’effet de situer les responsabilités.

F. A. A.

15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




