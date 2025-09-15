Deux jeunes tués lors du gonflage d’un pneu

A Sodohomè, une localité de la commune de Bohicon, deux jeunes adolescents ont perdu la vie lors d’une opération de gonflage de pneu d’un camion Titan dans la soirée de ce dimanche 14 septembre 2025.

Tragédie à Bohicon ce dimanche 14 septembre 2025. Deux jeunes adolescents ont perdu la vie lors d’une opération de gonflage de pneu. Les victimes, selon des sources concordantes, ont été sollicitées par le conducteur du véhicule pour l’aider à amener le pneu défectueux dans un atelier de vulcanisation. Au moment de l’opération de gonflage, le pneu éclate et projette violemment les deux adolescents qui décèdent sur place.

Le patron de l’atelier, présent au moment du drame, s’en est sorti indemne. La police aussitôt alertée, s’est dépêchée sur les lieux. Une enquête est ouverte à l’effet de situer les responsabilités.

F. A. A.

