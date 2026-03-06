Deux jeunes présentés au Procureur pour rodéo urbain « zéwé »

Le Procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a auditionné ce jeudi 5 mars 2026, deux jeunes motocyclistes. Ils ont été interpellés dimanche dernier pour rodéo urbain communément appelé « zéwé ».

De jeunes gens devant la justice pour rodéo urbain. Ils ont été interpellés dimanche 1er mars dernier au niveau du carrefour Bio Guera, à Cotonou. Les mis en cause avaient démarré leur rodéo motorisé à Fidjrossè fin pavé, et évoluaient vers le boulevard de la Marina.

Après leur audition ce jeudi, leur garde à vue a été prolongée, selon Bip radio. Ils devraient être de nouveau présentés au procureur lundi 9 mars prochain. Mais en an attendant, ils sont gardés au commissariat du 12ᵉ arrondissement de Cotonou.

Le rodéo urbain « Zéwé » consiste à circuler à vive allure et à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie publique, mettant en danger la vie des autres usagers de la route ainsi que celle des conducteurs eux-mêmes.

F. A. A.

6 mars 2026 par ,