Deux jeunes hommes condamnés pour vol d’ustensiles de cuisine

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, ce vendredi 24 octobre 2025, deux jeunes hommes dans une affaire de vol d’ustensiles de cuisine. L’un des prévenus a été reconnu coupable des faits de vol, et le second, pour recel de chose volée.

Une affaire de vol d’ustensiles de cuisine impliquant deux jeunes hommes a été examinée à l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi ce vendredi 24 octobre 2025. Selon les déclarations à la barre, le principal accusé s’est introduit par effraction au domicile de la victime et y a soustrait des ustensiles de cuisine qu’il a vendus à un acheteur de ferrailles communément appelé ‘’Gankpogblégblé’’. Le montant du préjudice selon la victime et son conseil, est estimé à 500 000 francs CFA.

A la barre, les mis en cause n’ont pas nié les faits mis à leur charge. L’acheteur de ferrailles a dédommagé la victime à hauteur de 100 000 francs CFA.

Le ministère public requiert contre le principal accusé, une peine de 18 mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA.

Contre l’acheteur de ferrailles, le magistrat a requis 6 mois de prison avec sursis, une amende de 20 000 francs CFA, et le paiement de la somme de 100 000 francs CFA à la victime pour toute cause de préjudice.

Délibérant, le tribunal condamne le principal accusé à une peine de 24 mois de prison dont 18 ferme, et une amende de 100 000 francs CFA.

L’acheteur de ferrailles quant à lui, a écopé d’une peine de 6 mois de prison avec sursis, et une amande de 100 000 francs CFA.

