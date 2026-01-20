mercredi, 21 janvier 2026 -

Porto-Novo

Deux jeunes femmes interpellées pour vente de faux médicaments




Ce lundi 19 janvier 2026, les éléments du commissariat du premier arrondissement de Porto-Novo ont procédé au démantèlement d’un réseau de vente de faux médicaments dans le grand marché de la ville.

La vente et la commercialisation des faux médicaments sont interdites au Bénin. Malgré cela, des réseaux clandestins de trafic continuent d’opérer. La Police républicaine au terme d’une enquête a procédé au démantèlement d’un réseau ce lundi 19 janvier 2026 dans le grand marché de Porto-Novo. Cette enquête a permis d’interpeller deux jeunes femmes devant leurs boutiques. Les perquisitions opérées sur place selon la Police, ont conduit à la saisie d’une quantité non négligeable de faux médicaments.
Interrogées, les mises en cause ont déclaré que les produits appartiendraient à leur mère. Elles sont placées en garde à vue pour des besoins d’enquête.

F. A. A.

20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




