Deux jeunes élèves béninois lauréats du Grand Prix du Récit Francophone

L’AVF – Association pour la Valorisation de la Francophonie annonce avec fierté les lauréats de la 3ᵉ édition du Grand Prix du Récit Francophone, un concours international réunissant des jeunes auteurs issus de 26 pays francophones.

Le Grand Prix 2025 est attribué à Christine Missihoun et Dotou Dorothé Allodehoun, élèves à l’École Publique de Kodji-Adohoun (Bénin), pour leur récit intitulé « Le Dernier Arbre de Kodji-Adohoun », salué par le jury pour sa force poétique et son engagement écologique.

Les deux jeunes lauréats sont invités à Paris pour recevoir leur trophée lors d’une cérémonie officielle qui aura lieu le 6 février à Paris.

Cette distinction constitue une grande fierté pour le Bénin et illustre le talent, la sensibilité et l’engagement de sa jeunesse sur la scène francophone internationale.

