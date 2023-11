Deux jeunes écopent de 05 ans de prison pour 02 viol et complicité de viol

Le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa a tranché au cours de la session criminelle ouverte depuis quelques jours, un dossier de viol et de complicité de viol sur une fille mineure à Lokossa, dans le département du Mono. Les deux accusés du dossier ont écopé d’une peine de 60 mois de prison au terme d’une audience qui s’est déroulée en fin de semaine écoulée.

Deux jeunes hommes condamnés pour avoir violé une fille mineure, âgée de moins de 16 ans. Les faits s’étaient déroulés en 2021 à Lokossa. La victime selon les déclarations à la barre, revenait du marché le jour du viol quand l’un des prévenus l’a intercepté en engageant une discussion avec sur son portail. Après la discussion avec celui-ci, la jeune fille, contre toute attente, revient sur les lieux, à l’endroit où elle s’était entretenue avec le premier.

L’autre jeune homme qui habite la maison, l’introduit dans un bâtiment, et entretient des rapports sexuels avec elle. Après l’acte sexuel, la jeune fille refuse de partir à la maison, et ce, craignant les représailles de ses parents.

A la barre, les deux prévenus n’ont pas reconnu les faits. Celui qui a eu des rapports sexuels avec elle, déclare qu’il s’agit de rapports consentants.

La victime, présente au procès, dit ne rien comprendre de ce qui s’était passé ce jour qu’elle fut violée. Elle a déclaré devant la Cour qu’elle ne savait exactement pas ce qui s’était passé pour qu’elle accepte de revenir vers le jeune homme qui l’a volé. Elle sera soutenue dans sa position par ses parents. Pour ceux-ci, les prévenus ont fait usage de pratiques occultes pour atteindre la jeune fille.

Dans ses réquisitions, le ministère public demande à la Cour, de condamner les deux accusés à une peine de 10 ans de prison et une amande de 01 million de francs CFA chacun . Le président du tribunal en délibérant, condamne l’accusé à une peine de 60 mois de prison dont 30 mois ferme pour viol et complicité de viol.

F. A. A.

15 novembre 2023 par ,