Deux jeunes cambrioleurs écopent de 10 ans prison

Le tribunal de première instance de première classe de Lokossa a condamné jeudi 09 novembre 2023, deux jeunes à une peine de 10 ans de prison ferme. Ils ont été reconnus coupables des faits de vol qualifié et association de malfaiteurs.

Des jeunes cambrioleurs jugés ce jeudi 09 novembre 2023 au tribunal de Lokossa. Selon les faits, ils avaient vidé entre mai 2020 et juillet 2020, une boutique et un atelier de leurs contenus. Les prévenus avaient également volé pendant le mois de juillet 2020, des instruments de musiques et divers autres objets dans une église à Toviklin, dans le département du Couffo.

A l’audience de ce jeudi, le ministère public a qualifié les faits de vol qualifié et associations de malfaiteurs, et requis une peines de 15 ans de prison ferme contre les mis en cause, et au paiement d’une somme de 100.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts, au propriétaire de la boutique.

Le juge, délibérant condamne les deux accusés à une peine de 10 ans de prison ferme. En détention depuis plusieurs mois, ils retournent en prison purger leur peine.

