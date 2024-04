Deux individus volent des motos pour se venger de la police

A Illara, une localité de la commune de Kétou, dans le département du Plateau, deux présumés voleurs de motos ont été arrêtés par la police jeudi 04 avril 2024. Ils ont commis leur forfait pour se venger de la police qui les a appréhendés lors d’une opération de contrôle de casque.

Le samedi 25 mars 2024, les agents du commissariat d’Illara, dans la commune de Kétou ont interpellés deux hommes pour non port de casque. Exaspérés par la répression, les deux individus selon la police, ont promis de se venger.

Dans la matinée du jeudi 28 mars 2024, informe la police, le commissariat d’Illara a reçu une plainte de cambriolage d’une boutique de vente d’engins au cours duquel 02 motocyclettes ont été emportées. L’enquête a permis d’interpeller les suspects jeudi 04 avril 2024. Au cours de leur interpellation, la police apprend que l’un d’eux a tenté de fuir en brandissant un long bois de chauffage contre les agents. Attitude d’intimidation qui n’a pas émoussé l’ardeur de l’équipe d’intervention qui l’a immédiatement maîtrisé. Soumis à l’interrogatoire, les deux hommes sont passés aux aveux et se disent prêts à collaborer pour l’aboutissement de l’enquête.

De sources policières, on apprend que les deux hommes sont bien connus des fichiers du commissariat, et que c’est eux qui avaient été arrêtés lors de l’opération de contrôle du 25 mars pour non port de casque et défaut de pièces justificatives du droit de propriété de leur motocyclette. L’enquête ouverte par la police se poursuit.

F. A. A.

9 avril 2024 par ,