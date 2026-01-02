dimanche, 4 janvier 2026 -

Savè

Deux individus interpellés pour jets de pétards et de pierres sur un véhicule de Police




Ce 1er janvier 2026, la Police républicaine a procédé à l’interpellation de deux individus sur les Collines à Savè. Les mis en cause font partie d’un groupe de fauteurs de troubles qui perturbaient les familles présentes sur les lieux pour leur pique-nique de nouvel an. La Police, intervenue sur les lieux pour mettre de l’ordre, a été également accueillie avec des projectiles incendiaires.

La fête du nouvel an, moment de joie et de convivialité a viré à de vives tensions ce jeudi 1er janvier 2026 sur les Collines à Savè. Et pour cause, l’incivisme de jeunes gens qui ont perturbé la quiétude des familles venues prendre leur pique-nique sur les lieux.
Selon la Police, tout a commencé quand un citoyen, présent avec sa famille pour un pique-nique sur les collines s’est plaint du fait que sa fille a été blessée par le lancer de pétards par des individus non identifiés. La patrouille de service s’est aussitôt mobilisée pour se rendre sur les lieux. « Sur place, les agents ont constaté une situation tendue. Un groupuscule de jeunes s’adonnait à des jets massifs de pétards en direction des nombreuses personnes venues célébrer le Nouvel An dans ce cadre naturel », renseigne la Police qui précise que, malgré les efforts de dialogue et de sensibilisation pour les ramener à la raison, ces derniers ont fait preuve d’une obstination totale.
La situation a dégénéré quand les deux individus, dans un « geste d’affront direct et prémédité », ont dirigé leurs projectiles incendiaires vers les policiers. Un acte d’agression qui selon la Police, a conduit à leur interpellation immédiate. En réaction à l’arrestation de leurs comparses, d’autres membres du groupe ont opposé une résistance violente criblant de pierres le véhicule de patrouille, et causant des « dommages significatifs » au pare-brise.
Placés en garde à vue, les mis en cause seront bientôt présentés à la juridiction compétente pour répondre de leurs actes

F. A. A.

www.24haubenin.bj

2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




