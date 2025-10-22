Deux individus arrêtés pour vol de câble en cuivre

Deux individus ont été interpellés dans la nuit de ce mardi 21 octobre 2025, pour vol de câble électrique en cuivre à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Les mis en cause sont des agents de collecte de déchets.

Deux individus dans les mailles de la Police pour vol de câble électrique en cuivre à la GDIZ. Les suspects, employés en charge de la collecte des déchets au sein de la zone auraient abusé de leurs fonctions pour commettre ce forfait. Selon une publication de la Police, les deux hommes ont sectionné « approximativement », 35m de câble en cuivre en début d’après-midi, vers 14h, qu’ils ont dissimulé dans un sac de jute rempli d’ordures. Les présumés voleurs ont fait franchir illicitement le chargement par-delà la clôture, espérant le récupérer ultérieurement.

Aux environs de 18h, alors qu’ils tentaient de reprendre possession des câbles dérobés, ils ont été surpris par une patrouille conjointe des agents de sécurité civile et des forces de l’ordre du commissariat spécial de la GDIZ. Interpellés, ils n’ont pas nié les faits. Ils en seraient, selon les déclarations à la Police, à leur première tentative.

La police poursuit l’enquête sur l’affaire.

F. A. A.

