Deux individus arrêtés à Abomey après un cambriolage à Parakou

La Police républicaine a procédé à l’interpellation de deux individus à Abomey dans le département du Zou. Les mis en cause seraient impliqués dans un cambriolage perpétré dans la nuit du lundi 29 janvier au quartier Gah dans le troisième arrondissement de Parakou.

L’enquête ouverte par la Police suite au cambriolage orchestré par un groupe de malfrats dans une quincaillerie au quartier Gah à Parakou livre ses premiers résultats. Deux présumés cambrioleurs dont le cerveau de la bande, ont été arrêtés à Abomey dans le département du Zou. Avant de commettre leur forfait, les mis en cause selon la Police, ont d’abord neutralisé le système de vidéosurveillance de la quincaillerie puis ligoté les deux gardiens de nuit. Sur les lieux, ils ont emporté un coffre-fort contenant une somme estimée à 28 millions de francs CFA ; et un lot « sensible » de documents administratifs et fonciers.

Pour transporter leur butin, ces hors la loi ont utilisé le tricycle de l’entreprise.

La perquisition effectuée au domicile du cerveau présumé de la bande, a permis de procéder à la saisie d’un nombre important d’objets dont des clés de formes et d’origines diverses, un lot de plaques d’immatriculation étrangères, plusieurs téléphones portables, une somme de 30 000 francs CFA, et une multitude d’autres objets en cours d’expertise, renseigne la Police à travers une publication sur ses canaux digitaux.

Dans ses investigations, la Police entre temps a retrouvé le tricycle abandonné ainsi que les documents fonciers et administratifs qu’elle a restitués à l’entreprise. L’enquête se poursuit.

