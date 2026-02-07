samedi, 7 février 2026 -

535 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Lutte contre l’insécurité

Deux individus arrêtés à Abomey après un cambriolage à Parakou




La Police républicaine a procédé à l’interpellation de deux individus à Abomey dans le département du Zou. Les mis en cause seraient impliqués dans un cambriolage perpétré dans la nuit du lundi 29 janvier au quartier Gah dans le troisième arrondissement de Parakou.

L’enquête ouverte par la Police suite au cambriolage orchestré par un groupe de malfrats dans une quincaillerie au quartier Gah à Parakou livre ses premiers résultats. Deux présumés cambrioleurs dont le cerveau de la bande, ont été arrêtés à Abomey dans le département du Zou. Avant de commettre leur forfait, les mis en cause selon la Police, ont d’abord neutralisé le système de vidéosurveillance de la quincaillerie puis ligoté les deux gardiens de nuit. Sur les lieux, ils ont emporté un coffre-fort contenant une somme estimée à 28 millions de francs CFA ; et un lot « sensible » de documents administratifs et fonciers.
Pour transporter leur butin, ces hors la loi ont utilisé le tricycle de l’entreprise.
La perquisition effectuée au domicile du cerveau présumé de la bande, a permis de procéder à la saisie d’un nombre important d’objets dont des clés de formes et d’origines diverses, un lot de plaques d’immatriculation étrangères, plusieurs téléphones portables, une somme de 30 000 francs CFA, et une multitude d’autres objets en cours d’expertise, renseigne la Police à travers une publication sur ses canaux digitaux.
Dans ses investigations, la Police entre temps a retrouvé le tricycle abandonné ainsi que les documents fonciers et administratifs qu’elle a restitués à l’entreprise. L’enquête se poursuit.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

7 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Des revendeuses de faux médicaments arrêtées au marché de Sékou


7 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Police républicaine a procédé ce jeudi 05 février 2026, à (…)
Lire la suite

Un rapport du CNIN compromet le Tiktokeur flapacha devant les juges


6 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Rebondissement dans le procès du tiktokeur Flapacha devant la CRIET : 5 (…)
Lire la suite

Les 5 premières comparutions pour apologie du Coup d’Etat déjoué


6 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, les premières audiences concernant plusieurs personnes (…)
Lire la suite

2 voleurs de moto arrêtés après une panne sèche


4 février 2026 par Marc Mensah
2 voleurs présumés de motocyclette ont été interpellés après avoir vu (…)
Lire la suite

L’avocat plaide la folie mais la prévenue affirme qu’elle n’est pas folle


3 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Ce mardi 3 février 2026, le procès de la tiktokeuse Kingbo Florence, (…)
Lire la suite

770 litres de sodabi impropre retirés du marché


3 février 2026 par Marc Mensah
770 litres d’alcool communément appelé Sodabi, reconnu impropre à la (…)
Lire la suite

2 faux secouristes arrêtés après le vol d’une moto


30 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
La police a interpellé deux individus soupçonnés d’avoir volé une (…)
Lire la suite

Un faux militaire américain risque 10 ans de prison pour arnaque


30 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

Alassane Tigri déposé en prison après son audition devant la CRIET


29 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le dossier du coup d’État manqué du 7 décembre 2025 connaît un nouveau (…)
Lire la suite

Abou Issa et Faïzou Gomina élevés en grade


27 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Chef d’État-Major de l’Armée de terre, Abou Issa, promu Général de (…)
Lire la suite

8 ans de prison requis contre 5 personnes dont des morguier


23 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Une lourde peine de prison de huit (08) ans a été requise le jeudi 22 (…)
Lire la suite

La comédienne Aurélie libérée sous caution


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La comédienne Aurélie Guézo, poursuivie dans une affaire de (…)
Lire la suite

Un cambrioleur arrêté après une transaction MoMo


21 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Lokossa dans le département du Mono, la Police républicaine a (…)
Lire la suite

L’Armée soigne plus de 2000 personnes à Porga


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans la commune frontalière de Porga, départemnent de l’Atacora, la (…)
Lire la suite

Deux jeunes femmes interpellées pour vente de faux médicaments


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce lundi 19 janvier 2026, les éléments du commissariat du premier (…)
Lire la suite

502 plaquettes de drogue découvertes sous un chargement de riz


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les services de la douane béninoise ont intercepté un important lot de (…)
Lire la suite

1 500 cybercriminels arrêtés au Bénin en 2025


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le bilan de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin a été dévoilé, (…)
Lire la suite

La Police républicaine se dote de 4 aéronefs de type ULM


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police républicaine accroît ses capacités d’anticipation et de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires