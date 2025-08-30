Deux hommes d’affaires déposés en prison

Deux hommes d’affaires ont été placés en détention provisoire, jeudi 28 août 2025, par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Le transitaire Akanni Taofic Sofiano et son co-accusé Chérif Yaya ont été placés en détention provisoire, jeudi 28 août, par le parquet spécial de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Ils sont poursuivis pour « trafic d’influence et blanchiment de capitaux ». C’est à l’issue de leur présentation au procureur spécial près la CRIET.

