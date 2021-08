Deux hommes arrêtés à Klouékanmey

Deux hommes ont été interpelés jeudi 12 août 2021 pour tentative d’assassinat et vente illicite de munitions à Klouékanmey, dans le département du Couffo.

Armé d’un pistolet artisanal, le mis en cause a tenté de tuer sa victime parce qu’elle aurait eu des relations sexuelles avec son épouse. Il a fait usage de son arme sans atteindre sa cible. Arrêté par la police, l’agresseur a donné des informations sur son fournisseur de munitions. Ce dernier est un boutiquier qui vend des munitions à Klouékanmey. La police a saisi au cours de cette opération, un pistolet artisanal, 97 cartouches de calibre 12, et 42 de calibre 36, un coupe-coupe et un marteau. Les deux hommes répondront de leurs actes devant la justice.

Akpédjé Ayosso

19 août 2021 par