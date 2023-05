Deux greffiers prêtent serment

Deux nouveaux greffiers affectés à la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce jeudi 11 mai 2023.

Prestation de serment de deux greffiers affectés à la Cour constitutionnelle. Il s’agit de Bio Michael Bagana et Comlan Lucien Agbemaple. La cérémonie a été présidée par le président Razaki Amouda Issifou. Il a rappelé aux greffiers leur rôle et responsabilité. Dans son intervention, le président de la Cour constitutionnelle a également insisté sur le respect des valeurs. Les deux greffiers ont juré chacun de bien et loyalement remplir leur fonction, de l’exercer dans le respect de la Constitution et des lois et de garder le secret professionnel.

Akpédjé Ayosso

